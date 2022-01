20 anni di Euro e 30 anni di Maastricht

E' stato un successo eccezionale, sostengono in tanti, avendo superato con successo già due fasi eccezionalmente critiche che avrebbero dovuto mandarla in pezzi.

, in una sfida volta a sottrargli il ruolo di protagonista assoluto, affermando che il suo successo è dimostrato dal fatto che è utilizzato da centinaia di milioni di persone, che rappresenta una quota assai consistente delle riserve ufficiali delle Banche centrali di tutto il mondo, e che è il riferimento per un'ampia percentuali delle transazioni commerciali ed internazionali.Il punto non è solo verificare quanti Euro ci siano in circolazione, quante persone lo usino correntemente, quante transazioni internazionali commerciali o finanziarie lo prendono a riferimento: la sua debolezza intrinseca è dimostrata dal fatto che una grande maggioranza dei contratti derivati, quelli con cui gli operatori economici si coprono dalle fluttuazioni e quelli finanziari speculano, hanno come riferimento le, ed in particolare i. Questi ultimi rappresentano infatti uno dei riferimenti principali per valutare la solidità prospettica di una moneta.Nel primo semestre del 2021, inon lasciano dubbi: rispetto ad un valore nozionale totale di tutte le tipologie di contratti derivati OTC, pari a 610 mila miliardi di dollari, quello dei derivati sugli interessi è stato di 488 mila miliardi. Di questi, 178 mila miliardi (36%) riguardavano gli interessi in dollari e 140 mila miliardi (28%) gli interessi in euro. Rispetto al totale dei contratti derivati, quelli sugli interessi in euro rappresentano il 23% del totale globale e planetario: una enormità.