Infiniti Rifiuti

Sono solo fanfare, neppure chiacchiere: c'è troppo poco, praticamente niente nel PNRR per la Gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma della Economia circolare: in tutto sono 2,1 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e la modernizzazione di quelli esistenti e 600 milioni per Progetti Faro di Economia circolare.

La, la, l'uso responsabile delle risorse sonoLa verità è che sui rifiuti ci sono troppi business, girano troppi soldi, e che con lai Comuni hanno già risolto tutto: tassano, incassano e dormono sonni beatissimi. Quello che c'è, rimane: raccolta più o meno differenziata, discariche, camion, treni e navi che partono per destinazioni all'estero, pagando profumatamente per lo smaltimento dei rifiuti soggetti che ci fanno sopra bei soldoni.Nel PNRR ci si salva l'anima distribuendo a pioggia i soliti aggettivi: si tratta di rendere il sistema efficiente, sostenibile, con un approccio ovviamente integrato.La ciliegina messa come guarnizione sulla pattumiera non può essere che avveniristica ed ipertecnologica: "A sostegno della misura e per il raggiungimento degli obiettivi, verrà sviluppato unsu tutto il territorio nazionale che consentirà di affrontare tematiche di scarichi illegali attraverso l'impiego di satelliti, droni e tecnologie di Intelligenza Artificiale". Altro business, ovviamente.