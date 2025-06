RES, contratto con ErreDue per acquisto impianto produzione di idrogeno

RES

Erredue

(Teleborsa) -, Società che opera da oltre trent’anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha siglato un contratto con, società attiva nella progettazione e produzione di elettrolizzatori di tipo alcalino e pem, per l’acquisto di un impianto di produzione di idrogeno per circa euro 1,4 milioni.Si tratta, spiega una nota, dell’avanzamento del progetto RES-H2, ai fini della realizzazione di una hydrogen valley mediante la produzione di idrogeno verde da fonte rinnovabile fotovoltaica, per il quale la Società aveva ottenuto nel 2023 un finanziamento a fondo perduto di euro 5 milioni nell’ambito dell’attuazione del piano Next Generation EU – PNRR missione 2 Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica.L’impianto, costruito presso il, sarà in grado di produrre a regime circa 52 tonnellate di idrogeno all’anno, prodotto esclusivamente con energia da fonti rinnovabili,per i quali sono in fase di ultimazione i lavori per la messa in esercizio entro il terzo trimestre 2025 e destinato ad alimentare, tra gli altri, anche la flotta di mezzi per la raccolta dei rifiuti di Smaltimenti Sud, società del Gruppo Valerio.La realizzazione dell’impianto per la produzione di idrogeno rinnovabile andrà a completare il parco tecnologico e impiantistico del polo industriale di Pettoranello del Molise (IS), chiudendo il piano di riconversione dell’area ex Ittierre da polo della moda italiana a polo del recupero innovativo di rifiuti plastici e successiva trasformazione, attraverso processi sia meccanici che chimici, in materie prime seconde secondo i principi dell’economia circolare., dichiara: "L’iniziativa persegue laattraverso la produzione di soluzioni e prodotti ad alto valore aggiunto e a ridotto, se non nullo, impatto ambientale".