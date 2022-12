Cina-Arabia Saudita, verso i PetroYuan?

Inutile nasconderselo: il gas ed il petrolio rimarranno ancora per decenni una fonte energetica insostituibile per molti Paesi, soprattutto per la Cina che si è accaparrata con decisione il ruolo di Fabbrica del Mondo.

Chiunque oggi faccia i conti con le, per decidere dal punto di vista della sostenibilità ambientale chi è "buono" rispetto a chi invece è "cattivo", dovrebbe considerare che la gran parte delle, e soprattutto da quella legata alla produzione siderurgica e dalla chimica di base.In pratica, nel momento stesso in cui l'ed in particolare glie buona parte dell'si è deindustrializzato,, da cui però importa le merci ivi prodotte e che gli sono necessarie, è indirettamente responsabile delle tonnellate di CO2 che sono state emesse per produrre in Cina queste merci. C'è una componente energetica in qualsiasi attività umana ed in ogni merce e servizio prodotto, ivi compresa la consegna a domicilio delle centinaia di milioni di pacchetti contenenti le merci vendute per corrispondenza che richiedono un gigantesco frazionamento quotidiano dei recapiti a domicilio.Quello che è certo è che, con un orizzonte di parità che la Cina ha già delineato appena oltre la metà di questo secolo, verso il 2060: ci sono davanti ancora quarant'anni, un periodo di tempo ancora più lungo da quello che è trascorso dalla dissoluzione dell'URSS, che data al dicembre del 1991. Da allora non è passato che un trentennio.Lanon si fa illusioni: mentre sta dando priorità assoluta alla lotta all'inquinamento ambientale guarda molto avanti sul piano energetico,: dopo la Russia, l'Iran ed il Venezuela, anche l'Arabia Saudita è diventata da tempo un punto di riferimento strategico.