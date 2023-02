Guerra in Ucraina, Anno Secondo

É tutto un frenetico susseguirsi di viaggi all'estero per il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky: prima è andato a Washington per incontrare Joe Biden, poi a Londra ha visto il Premier Rishi Sunak ed è stato ricevuto da Re Carlo III, quindi è andato a Parigi per discutere con Emmanuel Macron e Olaf Scholtz, ancora a Bruxelles per essere ricevuto dal Parlamento europeo in occasione di una riunione dei Capi di Stato e di governo, ed ora è volato in Polonia.

Mentre, carri armati pesanti ed aerei da caccia, necessarie non solo per contrastare l'avanzata delle forze armate della Russia nel Donbass, ma soprattutto indispensabili per lanciare una controffensiva in profondità, fino a colpire la Crimea,: i carri armati arriveranno, primi i Leopard e poi sul finire dell'anno o forse nel 2024 gli Abrams, mentre dei jet non se ne parla proprio.In queste condizioni, l'esercito ucraino non può che essere impiegato in una resistenza debilitante: tiene le posizioni, si logora per evitare una ritirata da alcune città messe sotto pressione dai Russi, per evitare conseguenze catastrofiche sul morale delle truppe e forse dell'intero Paese. Tutto si consuma nel sangue, in attesa che arrivino i nuovi mezzi militari richiesti all'Occidente, per rilanciare la controffensiva che, dopo la vittoriosa sortita su Kherson, si è drammaticamente fermata.Siamo al dunque, drammatico., che consiste nell'aver isolato l'Europa dalla Russia attraverso sanzioni di ogni genere in campo energetico, industriale e finanziario., visto che deve andarsi a cercare gas e petrolio dappertutto in giro per il mondo, pagandoli a caro prezzo,. L'idea di costituire un esercito europeo è naufragata miseramente: