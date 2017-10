DL fiscale: in Commissione al Senato bollette e spesometro sotto la lente

(Teleborsa) - Ha preso il via in Commissione Bilancio del Senato la discussione generale sul DL fiscale collegato alla legge di Bilancio . Il termine per la presentazione degli emendamenti scade martedì 31 ottobre, mentre le votazioni ci saranno lunedì 6 novembre.Tra i principali temi oggetto di valutazione, il relatoreha riferito che sul tavolo c'è lo stop alla fatturazione ogni 28 giorni da parte di gestori. Un tema su cui si è molto discusso con la promessa del Governo di valutare "interventi normativi".Sul tema è stato proposto un emendamento che stabilisce che le bollette siano "su base mensile o multipli" e si prevede "una sanzione pecuniaria da 500mila euro a 5 milioni" per il gestore che contravvenga alla a questa modalità. Inoltre nella proposta di modifica "si dispone a carico dell'operatore sanzionato il pagamento di un'indennizzo approssimativo,Saranno approfondite, inoltre, le modifiche allo spesometro , ultimamente al centro di aspre polemiche, e su cui il direttore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ernesto Maria Ruffini aveva sollecitato sulla necessità di procedere a un riassetto del sistema.