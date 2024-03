Ucraina: Banca Mondiale approva prestito da 1,5 miliardi dollari

(Teleborsa) - Il ministro delle finanze ucraino Sergii Marchenko e il direttore regionale della Banca mondiale per Ucraina, Bielorussia e Moldavia, Europa e Asia orientale Arup Banerji hanno firmato l'accordo di prestito“I fondi saranno forniti sotto la garanzia del governo del Giappone attraverso il Fondo fiduciario della Banca mondiale (Advance Ucraina) per un importo di 984 milioni di dollari, n"L'efficace lavoro del governo, insieme al sostegno tempestivo dei nostri partner, ci consente di mantenere la stabilità del sistema finanziario, nonostante l'aggressione su vasta scala e il terrore russo quotidiano. Sono grato al Giappone, al Regno Unito e al team della Banca Mondiale, che sono al fianco dell'Ucraina dal febbraio 2022. I finanziamenti raccolti verranno utilizzati per sostenere le priorità chiave del bilancio statale", ha affermato il ministro delle finanze ucraino Sergii Marchenko.L'Ucraina doveva soddisfare otto requisiti nell'ambito del programma, tra cui l'armonizzazione della legislazione doganale e fiscale dell'Ucraina con gli standard dell'UE, il miglioramento della politica fiscale e della regolamentazione del mercato dei capitali e la garanzia di trasparenza e responsabilità nLo scorso 26 marzo il Consiglio di amministrazione della Banca mondiale aveva approvato il prestito DPL, oggi l