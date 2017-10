Spending review, Gutgeld: nel 2017 tagli per 30 miliardi

(Teleborsa) - Il taglio dei capitoli di spesa per quest'anno è stato di 30 miliardi. Lo ha detto il, in audizione alla Camera, sullo stato della spending review nelle Regioni e negli enti locali. "Dal punto di vista dei capitoli di spesa - ha detto - a quest'anno siamo a 30 miliardi di riduzione.".Quanto alle, il commissario ha sottolineato cheriferendosi alla spesa pubblica sul PIL in relazione agli altri paesi dell'Eurozona. Gutgeld ha spiegato che nel 2016,, con "una media alta rispetto agli altri paesi della Zona euro". Tutto ciò - ha detto - è dovuto agli "" e appunto al sistema pensionistico."Negli ultimi tre anni - ha aggiunto Gutgeld - la spesa corrente nominale è stata di fatto ferma rispetto agli altri paesi europei, meglio degli altri paesi", con il costo della macchina dei servizi della Pubblica amministrazione "che è il più basso in Europa".