Manovra, Padoan: "Target italia in linea con Patto di Stabilità"

(Teleborsa) - Mentre la Legge di Bilancio si prepara ad approdare al Senato , il Ministro dell'Economia e delle Finanzeha inviato oggi 30 ottobre, una lettera di risposta al Vicepresidente della Commissione UE,, e al Commissario, che venerdì scorso 27 ottobre avevano chiesto chiarimenti sul Documento Programmatico di Bilancio 2018 presentato dall'Italia, ai fini della sua valutazione sul rispetto dei requisiti del Patto di Stabilità e Crescita.Il Ministro sottolinea la convinzione delNel merito,)(0,3%) e quella contenute nella lettera della Commissione europea (0,2%) è da attribuirsi ad una diversa applicazione della metodologia nel calcolo della crescita potenziale (e quindi dell’output gap).Quanto al rischio di deviazione nel 2017 e nel 2018, il Governo – precisa il Ministro– ha agito in maniera pienamente rispettosa delle Raccomandazioni della Commissione, che hanno portato ad una correzione strutturale aggiuntiva dello 0,2% varato all'inizio dell’anno in corso.Nella lettera viene anche posto l’accento sulla spesa per la gestione della frontiera meridionale dell’UE e la relativa accoglienza dei migranti di cui l’Italia si fa carico: una spesa che pesa per lo 0,25% del PIL.Infine, un riferimento all'impegno del Governo nell'attuazione delle riforme strutturali annunciate ad aprile che includono la prima legge annuale per il mercato e la competitività, l’introduzione del reddito di inclusione, le riforme nel campo della giustizia, quelle della pubblica amministrazione e della scuola.lungo un periodo di cinque anni. Una ulteriore spinta alla crescita verrà dagli investimenti pubblici."Considerando gli elementi appena descritti – conclude la lettera di- riteniamo che gli obiettivi fiscali previsti nel DPB siano in linea con i requisiti del Patto di Stabilità e Crescita e riflettano la strategia del governo di riduzione del deficit e del debito sostenendo allo stesso tempo la ripresa economica in atto. Confidiamo che la Commissione ne terrà conto nel suo giudizio’"