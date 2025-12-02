PIL Italia: Ocse lima 2025 a +0,5% (conferma 2026 +0,6%, 2027 +0,7%)

(Teleborsa) - L'Ocse ritocca nuovamente al ribasso la previsioni di crescita economica per l'Italia di quest'anno, stimata ora ad un più, a cui dovrebbe seguire il piùPer la crescita globale ha invece mantenuto l'attesa di un piùnel 2027.Sono i dati contenuti nell'ultimo Economic Outlook elaborato dall'organizzazione che ha sede a Parigi, secondo cui nella Penisola "l'indebolimento delle esportazioni seguito ai rialzi dei dazi commerciali e l'andamento sottotono dei consumi delle famiglie, che persiste a dispetto dell'aumento dei redditi reali frenerà la crescita sul breve termine". Più avanti "l'aumento degli investimenti pubblici dovrebbe sostenere l'espansione, anche sulla spinta degli esborsi (restanti) del Pnrr".Lo scorso 23 settembre, con un aggiornamento di interim delle sue stime, l'Ocse aveva indicato un più 0,6% di crescita per quest'anno e un valore analogo per il prossimo. In Italia gli elementi di incertezza si sono in parte attenuati ma quest'ultima resta elevata, al tempo stesso "i rischi sulla crescita economica sono ampiamente bilanciati", si legge nel capitolo sull'Italia. "Le restrizioni al commercio, l'accresciuta concorrenza con il potenziale re-indirizzamento di flussi diretti agli Stati Uniti verso l'Italia e l'incertezza possono creare maggiori zavorre rispetto al previsto su esportazioni, attività, investimenti e occupazione, amplificando- dice l'Ocse - le riforme introdotte dal governo e gli investimenti, che vanno dalle infrastrutture allo sviluppo delle competenze, potrebbero incoraggiare le imprese investire più del previsto, facendo un miglior utilizzo dei loro bilanci e delle loro liquidità".Secondo l'Ocse in Italia il tasso di disoccupazione calerà quest'anno al 6,2%, dal 6,5% del 2024, e poi si ridurrà ulteriormente a un minimo storico del 6% sia sul 2026 che sul 2027. L'inflazione è attesa sui livelli contenuti: 1,8% quest'anno, 1,7% il prossimo e 1,8% del 2027. Positive le valutazioni sul quadro finanziario. "I costi di indebitamento sono calati, a seguito dei tagli dei tassi di interesse nell'area euro e grazie al minore premio di rischio sull'indebitamento italiano. Le agenzie hanno rivisto al rialzo i loro rating sui titoli di Stato italiani e su alcune entità pubbliche e grandi imprese, a riflesso del miglioramento della salute delle banche - dice l'Ocse - e dei progressi sul risanamento dei conti pubblici".L'ente parigino prevede che il deficit di bilancio torni sotto la soglia chiave del 3% del Pil - quella prevista dal Patto di stabilità e decrescita della Ue - già da quest'anno, con un 2,9%, livello che spianerebbe la strada a una fine anticipata della procedura europea di deficit eccessivo. Il deficit è previsto ridursi ulteriormente al 2,7% del Pil nel 2026 e al 2,6% nel 2027. Il debito pubblico è atteso salire al 136,2% del Pil quest'anno, al 137,7% nel 2026 e poi limarsi al 137,4% nel 2027. Su questa dinamica continua a pesare l'eredità negativa del Superbonus sull'edilizia: "il debito pubblico supererà il 137% del Pil nel 2027 mentre i crediti sul Superbonus vengono computati nello stock del debito".he il deficit di bilancio dell'Italia cali sotto la soglia del 3% del Pil già da quest'anno, portandosi al 2,9% dal 3,4% del 2024, e che poi si riduca ulteriormente al 2,7% nel 2026 e al 2,6% nel 2027. Secondo l'ultimo Economic Outlook, il debito pubblico della penisola salirebbe al 136,2% del Pil quest'anno, dal 134,9% del 2024, e poi al 137,7% del 2026, per poi limarsi al 134,4% nel 2027.Quanto al tasso di disoccupazione si prevede cali quest'anno alL'Ocse rileva anche che la manovra di bilancio elaborata dal governo intende ridurre il deficit"Il progetto di bilancio - si legge -ma alleggerisce alcune tasse sull'occupazione e estende alcuni incentivi", finanziando le misure "tramite operazioni e fonti di entrate una tantum". La manovra taglia di aliquote Irpef "per i redditi medi, i lavoratori che lavorano fuori orario e sui piccoli bonus, estende alcuni benefici sociali e incoraggia il rinnovo dei contratti a basso salario. Estende alcuni incentivi per le imprese e crediti fiscali per le ristrutturazioni - dice ancora l'Ocse -. Queste misure sono in parte finanziate tramite tassazioni straordinarie su banche assicurazioni e sulla flat tax per i nuovi residenti".Infine,raccomanda all'Italia di proseguire". Questo in modo da "iniziare a ridurre il fardello del debito pubblico, contenere le spese per interessi e intervenire sulle sfide di lungo termine legate all'invecchiamento della