Manovra: nuovo pacchetto del governo da 3,5 miliardi

(Teleborsa) - In arrivo un nuovo pacchetto di modifiche del governo alla manovra riguardanti ilE' quanto ha annunciato - secondo quanto riferito da fonti di maggioranza e opposizione - il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che ha partecipato oggi alla riunione dell'ufficio di presidenza della commissione Bilancio del Senato. "Si tratta di modifiche - ha spiegato il senatore di Fratelli d'Italia Guido Quintino Liris, relatore - sulle quali il TesoroL'emendamento del governo annunciato per oggi, secondo quanto riferiscono le opposizioni al termine dell'Ufficio di presidenza della commissione bilancio del Senato, dovrebbe riguardarcoperture previste riguardano la previdenza e le assicurazioni."Abbiamo un provvedimento nuovo che va incontro alle esigenze dei lavoratori e delle imprese - ha detto Liris - e che poteva anche essere gestito e trattato al di fuori della commissione Bilancio, attraverso un Dpcm, ma il ministro Giorgetti ha spiegato che ha preferito, essendo ingente il tipo di intervento, calarlo all'interno della manovra per rendere protagonista il Parlamento. E'