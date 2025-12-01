IEG, patto parasociale sul 79,4% dei diritti di voto tra Rimini Congressi e Vicenza Holding

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -hanno sottoscritto il 27 novembre 2025 unriguardante le azioni di(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali.Il patto parasociale si riferisce a complessive 15.434.995 azioni ordinarie di IEG attualmente detenute da RC pari al 50,01% del capitale sociale che, tenuto conto della maggiorazione del diritto di voto, conferiscono 30.648.121 diritti di voto, pari a circa il; e complessive 5.864.198 azioni ordinarie di IEG attualmente detenute da VH pari al 19% del capitale che, tenuto conto della maggiorazione del diritto di voto, conferiscono 11.728.396 diritti di voto, pari a circa ilLe percentuali dei diritti di voto sopra indicate non sono calcolate includendo nel numero complessivo dei diritti di voto quelli relativi alle 319.000detenute da IEG alla data odierna per le quali ai sensi di legge il diritto di voto è sospeso.