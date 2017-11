Alitalia, positivo l'incontro tra Commissari e sindacati

(Teleborsa) - "L'incontro con i Commissari, a valle dell'ufficializzazione delle proposte vincolanti e dell'accordo sottoscritto al Ministero lo scorso 30 ottobre, è stato propositivo e costruttivo", assicura, Segretario nazionale della Fit-Cisl, a margine dell'incontro di oggi con i Commissari di"Si sono ripercorse a grandi linee le manifestazioni di interesse pervenute ad Alitalia ed è stata confermata da parte dei Commissari, qualora pervenisse un'offerta per la totalità dell'azienda, la fattibilità tecnica di poterla analizzare. Si è ragionato sullo sviluppo di pezzi importanti come la manutenzione. Alitalia sta ricercando soluzioni per portare in house attività che possano dare vigore al polo manutentivo e alle attività ad esso connesse.Entro il mese di dicembre ci sarà il prossimo incontro con i Commissari nel quale verranno ufficializzati il piano e i budget aziendali", ha concluso il sindacalista."E' stato un bell'incontro positivo", ha confermato il commissario straordinario di Alitalia,, aggiungendo che "c'è un interesse comune perché l'azienda vada meglio".