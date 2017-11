Ei Towers scatta in avanti grazie ai buoni risultati

Ei Towers

EI Towers

(Teleborsa) - Scatto in avanti perche aavanza del 4,17%.A dare una spinta agli acquisti sul titolo i conti diffusi ieri a mercati chiusi che nei primi nove mesi dell'anno hanno mostrato utili e ricavi in aumento L'analisi di breve periodo dimette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 53,02 e supporto a 51,87. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 54,17.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)