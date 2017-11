Banca IMI riduce l'utile nei nove mesi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, la banca d’investimento del Gruppoguidata dall'Amministratore delegato e direttore generale, ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con un. Il risultato si mostra in flessione del 25,5% rispetto ai 566 milioni del 30 settembre 2016, essenzialmente per l’evoluzione nel margine di intermediazione, che ha scontato le minori opportunità offerte dai mercati nei primi mesi dell’esercizio. Nel terzo trimestre del 2017, di contro, si registra un significativo miglioramento rispetto al corrispondente trimestre del 2016 con profitti da operazioni finanziarie aumentati del 42,2% e commissioni nette cresciute del 9,4%.Ila fine settembre si posiziona così a 1.073 milioni di euro, in flessione del 12,4% sul 30 settembre 2016.Ilè pari a 740 milioni di euro (-17,6% sul 30 settembre 2016).Ilsale al 16,6% dal precedente 14,9% e non tiene conto del risultato di periodo.