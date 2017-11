Sud, crescono gli occupati ma soprattutto a basso reddito

(Teleborsa) - Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e nel 2016 ha consolidato la ripresa , registrando una performance per il secondo anno superiore, se pur di poco, rispetto al resto del Paese., più del doppio del resto del Paese (3%); influiscono positivamente le politiche di sviluppo territoriale mentre. La stretta integrazione e interdipendenza tra Sud e Nord rafforza, poi, laLa, nel Mezzogiorno, nell'ultimo biennio "riguarda innanzitutto gli occupati anziani e, nella media del 2016, si registrano ancora oltre 1 milione e 900 mila giovani occupati in meno rispetto al 2008". E' la fotografia scattata dalin cui si sottolinea che nelle regioni meridionali nel 2016, pari a 101 mila unità, ma mentre le regioni centro settentrionali hanno recuperato integralmente la perdita di posti di lavoro avvenuta durante la crisi (+48 mila nel 2016 rispetto al 2008), in quelle meridionali la perdita di occupazione rispetto all'inizio della recessione è ancora pari a 381 mila unità.Quanto alle, risulta "ottima la performance soprattutto al Sud" nel biennio 2015-2016. Le previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che ", facendo segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord". Tuttavia - si legge nel report - ". Il tasso di occupazione al Sud è ancora il più basso d’Europa (35% inferiore alla media UE), nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano stati incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro nell'ambito della misura Occupazione Sud".La"deprimono i consumi". Il Sud è un’area non più giovane né tanto meno il serbatoio di nascite del Paese. "Il Governo nell'ultimo anno - conclude il report - ha riavviato le politiche per il Sud; fondamentali due interventi: le ZES e la clausola del 34% sugli investimenti ordinari.