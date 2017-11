BTP Italia, collocamento chiuso con oltre 7,1 miliardi

(Teleborsa) - Si è chiusa la dodicesima emissione del, con una raccolta di oltre 7,1 miliardi di euro.e coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso BNP Paribas e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. durante il periodo di collocamento, che è iniziato il giorno 13 novembre 2017 e si è concluso alle ore 11 della giornata odierna.Ilha specificato che nel corso della Prima Fase del collocamento (dedicata a investitori individuali e affini), dal 13 al 15 novembre 2017, sono stati conclusi 62.563 contratti per un controvalore pari a 3.757,158 milioni di euro.Nelladel collocamento (dedicata a investitori istituzionali), che si è aperta e conclusa nella giornata odierna, il numero delle proposte di adesione pervenute ed eseguite è stato pari a 557, per un controvalore emesso pari a 3.350 milioni di euro a fronte di un totale richiesto pari a 10.777,045 milioni di euro (coefficiente di riparto pari a circa il 31,1 per cento).Per il titolo indicizzato all'inflazione italiana, con godimento 20 novembre 2017 e scadenza 20 novembre 2023, è fissato il tasso cedolare (reale) annuo definitivo, pari a 0,25%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione si terrà lo stesso giorno del godimento del titolo.