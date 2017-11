Banca Carige in pre-asta fino alle 11:00

Banca Carige

(Teleborsa) - Dopo la revoca di Consob alla sospensione dalla contrattazioni diarriva anche l'ok di Borsa Italiana. La società che gestisce la borsa italiana ha comunicato la riammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie (CRG – Isin IT0005108763), delle azioni di risparmio (CRGR – Isin IT0005108771) e delle obbligazioni BCA CARIGE-19 132IND (Isin IT0001330411).I titoli saranno in pre-asta fino alle ore 11:00.Borsa Italiana informa che l'operazione di aumento di capitale è qualificata ", pertanto trova applicazione la normativa di riferimento del c.d. "modello rolling". Malacalza Investimenti e altri azionisti core hanno messo la firma sull'aumento di capitale in opzione di Banca Carige . Si è dunque costituito il consorzio di garanzia relativo all'aumento di capitale in opzione pari ad Euro 500 milioni, che nei giorni scorsi aveva messo in crisi il titolo della banca.