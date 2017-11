MIT presenta position paper: azioni per rilancio cargo aereo

(Teleborsa) - Come va il trasporto aereo cargo nel nostro Paese? Quali sono gli elementi di forza e di criticità? Le risposte a queste domande si trovano nel, che verrà presentato, alle ore 10, presso l’Hangar SEA Prime del Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT),. L'evento è organizzato dalin collaborazione conIl documento si inserisce nel quadro strategico e programmatico del MIT “Connettere l’Italia” ed è stato sottoscritto da: AGENZIA DELLE DOGANE, AICAI, ANAMA, ASSAEREO, ASSAEROPORTI, ASSOHANDLER, CONFINDUSTRIA, ENAC, FEDERTRASPORTO, IBAR e UIR.La tematica del trasporto merci per via aerea è per la prima volta affrontata in maniera sistemica grazie all'importante ruolo di raccordo e di sintesi del MIT. Essa è, infatti, sempre più rilevante in un mondo globalizzato che vede crescere a due cifre i dati cargo sia sul piano nazionale sia su quello internazionale. Si ricorda che solo nei primi 9 mesi del 2017, le merci trasportate per via aera in Italia sono state pari a 846.616,8 tonnellate, con un incremento dell’11,2% rispetto allo stesso periodo del 2016. A livello internazionale l’incremento registrato da gennaio a settembre 2017 è stato del 10,1% (Fonte IATA).