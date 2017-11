Manovra, nasce Commissione lavori gravosi

(Teleborsa) - Sarà istituita una, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. E' quanto prevede un emendamento del Governo alla Legge di Bilancio che recepisce l'accordo con i sindacati sulla previdenza, bocciato dalla CGIL Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Commissione verrà istituita entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del, di concerto con il Ministro dell'Economia, sentito il ministro della Salute.La Commissione sarà presieduta dal Presidente dell'e ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento. La Commissione concluderà i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenterà al Parlamento una relazione sull'esito dei lavori.