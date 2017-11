La crisi fa le scarpe al settore calzaturiero: -33% di imprese in 20 anni

(Teleborsa) -Una crisi che si è attenuata da un paio di anni, ma che andrebbe arginata con provvedimenti legislativi adeguati. Dal 1996 ad oggi le imprese del settore moda (che comprende tessile-abbigliamento, pelli e calzature) sono diminuite del -33%; in circa 30 anni la produzione di calzature è diminuita ben del -75% e nel 2016 si è toccato il minimo storico di 188 milioni di paia di scarpe prodotte, dalle 531 milioni di paia del 1986.(Confindustria, Confartigianato, Cna, Cgil, Cisl, Uil): accelerare la ripresa del comparto attraverso un'efficace politica industriale a sostegno del Made in Italy. Nel periodo 2010-2016 sono stati colpiti i principali distretti delle calzature che hanno perso centinaia di migliaia di calzaturifici localizzati in Italia:Una crisi non circoscritta alle calzature, visto che l'intero sistema moda in tre anni ha lasciato sul campo 33 mila addetti.