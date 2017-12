Auto ancora in salita a novembre. Calano le vendite per FCA

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -Le isono aumentate del 6,79% rispetto a novembre del 2016, mentre a ottobre avevano segnato un aumento del 7,35%. Secondo i dati diffusi oggi dal, mentre sono stati 388.346 i trasferimenti di proprietà di auto usate, con un -5,79% rispetto allo stesso mese del 2016. Nel periodo gennaio-novembre 2017 sono state immatricolate 1.848.919 autovetture, l'8,71% in più rispetto al pari periodo 2016.Relativamente a, a novembre il gruppo ha immatricolato in Italia quasi 39.300 registrando un calo del 5,16% rispetto a novembre del 2016.. Nei primi undici mesi dell'anno FCA ha venduto 525.500 macchine, il 6,95% in più rispetto allo stesso periodo del 2016. La quota di mercato è diminuita leggermente al 28,4%.Ottimi risultati dei marchi(+48,85% le immatricolazioni nel mese e +21,1% nel progressivo annuo) e(rispettivamente +21,5% e +27,1%). Anche in novembre la classifica delle vetture più vendute nel nostro Paese è dominata da FCA, con cinque modelli nella top ten:. Il risultato complessivo di FCA è la logica conseguenza di una gestione equilibrata tra quota e risultati finanziari.s ha venduto negli States 154.919 unità, in calo del 4% rispetto allo stesso mese del 2016 quando il totale era stato di 160.827 veicoli. Da inizio anno il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha venduto oltre 1,887 milioni di vetture, in ribasso dell'8% sullo stesso periodo del 2016.