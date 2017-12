Bellanova: continueremo a sostenere l’eccellenza del e nel Mezzogiorno

(Teleborsa) - Oggi, 4 dicembre 2017, il viceministro allo Sviluppo Economicosi è recata in Calabria per parlare di agricoltura, impresa, occupazione e nuove generazioni.“Le aziende d’eccellenza visitate stamane, le tante questioni poste nel corso dell’illustrazione della Misura Io resto al Sud contenuta nel Decreto Mezzogiorno, la coralità con cui una intera comunità civile ed economica è impegnata perché il futuro della Calabria si determini sempre di più sulla qualità costituiscono il segno più evidente e tangibile di una regione e di una popolazione che non ha nessuna intenzione di sottostare agli stereotipi e alle descrizioni di maniera. Il Governo in questi anni ha stretto un nuovo patto con la Calabria e con il Mezzogiorno, e ha affermato senza mezzi termini la possibilità di uno sviluppo a trazione meridionale. Per questo anche nella prossima Legge di bilancio continueremo a rafforzare le condizioni per sostenere con forza l’eccellenza del e nel Mezzogiorno”.“Per gli Lsu (lavori socialmente utili) Calabria”, prosegue Bellanova, “in questi anni il Governo ha garantito risorse specifiche consistenti. Adesso l’obiettivo che intendiamo perseguire, e che naturalmente avrà bisogno di tempo per realizzarsi, è - in ciascun Ente e in accordo con la Regione - avviare un Piano di stabilizzazione”.