Borse asiatiche a due velocità. Deboli Tokyo e Shanghai

(Teleborsa) - Sedute a due colori per le principali Borse asiatiche.Da una parte il via libera del Senato USA alla Riforma fiscale che taglierà le tasse alle aziende ha aumentato l'appetito per il rischio degli investitori. Dall'altra, le pesanti vendite sul comparto tech, frutto principalmente di prese di beneficio, hanno appesantito gli indici.l'indice Nikkei ha ceduto lo 0,49% a 22.717 punti, mentre il più ampio Topix ha lasciato sul parterre lo 0,54% a 1.374 punti.Tra le Borse cinesi, debolecon un -0,24% mentrecede lo 0,72%. In contro trendcon un rialzo dell'1,06% e, che si accontenta di un +0,43%.Tra i listini che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, positive+0,61%,+0,91% e+0,27%. In rosso0,26% esegno più per+0,20% mentresi adagia sui livelli della vigilia.