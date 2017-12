Prysmian rileva la statunitense General Cable

Prysmian

General Cable Corporation

(Teleborsa) -fa shopping negli Stati Uniti.Il colosso italiano dei cavi ha stipulato un accordo di fusione conche prevede l’acquisto da parte di Prysmian del 100% delle azioni di General Cable per un valore pari aL’operazione, si legge in una nota, attribuisce a General Cable una valutazione, inclusiva della posizione finanziaria netta e altre passività della società, pari a circa 3 miliardi di dollari, per unrispetto al prezzo raggiunto dal titolo General Cable il 14 luglio 2017, 16,55 dollari per azione, ultimo giorno di negoziazione prima dell’annuncio da parte della Società dell’avvio di un processo di analisi di alternative strategiche.Il, approvata all'unanimità dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società e raccomandata ai propri azionisti dal Consiglio di Amministrazione di General Cable,"L'acquisizione di General Cable rappresenta una pietra miliare per il Gruppo Prysmian ed un'opportunità strategica e unica per la creazione di valore per i nostri azionisti ed i nostri clienti", ha dichiarato, Chief Executive Officer del Gruppo Prysmian."Grazie al consolidamento di queste due primarie aziende nel settore dei cavi saremo in grado di accrescere la nostra posizione nel mercato, aumentando la nostra presenza in Nord America e il footprint in Europa e Sud America.”Sulla base dei risultati pro-forma aggregati relativi ai dodici mesi chiusi al 30 settembre 2017, ilavrebbe generato une un EIl gruppo combinato sarà presente in più di 50 paesi con circa 31.000 dipendenti.Prysmian stima che,entro cinque anni dal perfezionamento dell’operazione.Prysmian prevede che per i propri azionisti di Prysmian lasuccessivo al suo perfezionamento (escludendo sinergie e relativi costi diimplementazione).La transazione verrà finanziata attraverso un(per il quale Prysmian ha già ricevuto l’impegno alla sottoscrizione da parte delle banche finanziatrici),Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo ha richiesto inoltre al Chief Financial Officer del Gruppo dinei prossimi 12 mesi l’emissione di nuove azioni o altre operazioni similari per un ammontare massimo complessivo di 500 milioni di euro.