Banca Carige in esclusiva con Chenavari IM per cessione di Creditis Servizi Finanziari

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha conferito all’Amministratore Delegatoe per la sottoscrizione dei relativi contratti.Lo si legge in una nota dell'Istituto ligure trasmessa ieri, 4 dicembre, in tarda serata, nella quale si aggiunge che alla luce delle determinazioni assunte, Banca Carige è entratache ha presentato l'offerta più competitiva ai fini della valorizzazione della società di credito al consumo del Gruppo. La sottoscrizione dei relativi contratti èprevista entro il 6 dicembre 2017.Sempre ieri, nel contesto dell'aumento di capitale in opzione di Banca Carige,ha sottoscritto un, subentrando all'impegno precedentemente sottoscritto da altro offerente nell'ambito del processo di asta competitiva su Creditis.In tale contesto le banche del consorzio di garanzia, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch e Barclays Bank PLC, confidenti nel buon esito dell'operazione di aumento di capitale, hanno confermato il proprio impegno a supportare Banca Carige nell'ambito del piano di rafforzamento patrimoniale, si legge ancora nella nota.Nell'ambito del suddetto piano, il CdA ha inoltre deliberato, in via definitiva, ladi euro, sulla base di termini finanziari migliorativi rispetto a quelli previsti del piano industriale, conferendo all'Amministratore Delegato ogni potere per lasottoscrizione dei relativi contratti prevista entro la giornata di domani.Sempre ieri,che detiene una partecipazione del 6% circa della Banca, ha reso noto di aver ain opzione, confermando inoltre il proprioCon riferimento alla tranche dell'aumento di capitale riservata ai portatori dei titoli subordinati oggetto di LME, Banca Carige fa sapere inoltre cheVita eAssicurazioni partecipano a tale tranche per un controvalore complessivo pari a circa 45 milioni di euro.