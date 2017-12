ENEA, accordo in India con Università Tecnologica per sviluppo rinnovabili

(Teleborsa) - ENEA e Università Tecnologica MMMUT in India hanno sottoscritto un accordo per la promozione delle energie rinnovabili nel Subcontinente., per la produzione di energia termica/elettrica,. Inoltre, nella prima fase ENEA(50-60 kWe) in aziende agricole locali e si occuperà diLe energie rinnovabili sono uno dei comparti chiave per promuovere una. È questo il presupposto che ha portato allatra ENEA e Università Tecnologica Madan Mohan Malaviya (MMMUT) di Gorakhpur, nell’Uttar Pradesh, Stato dell'India settentrionale, quinto per estensione e primo per numero di abitanti dell’intero Subcontinente.Le attività accademiche dell’ateneo indiano sono focalizzate sui temi di energia, ambiente e sviluppo sostenibile, in piena sintonia con la mission ENEA.