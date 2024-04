Bertolotti, nuova sede in Francia e nuova controllata in India

Bertolotti

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su EGM PRO e specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il material handling e la manutenzione ferroviaria, ha deliberato l'apertura di una, sita a Chevilly-Larue (val de Marne) e la costituzione di una, nell'ambito della sua strategia di crescita globale e dell'accelerazione dello sviluppo in corso."Siamo entusiasti di annunciare l'apertura delle nuove sedi a Parigi e in India,recentemente conclusosi - ha commentato l'- Questi passi ci consentiranno di operare stabilmente su tre continenti, avvicinarci ancora di più ai nostri clienti internazionali e di cogliere le opportunità offerte dai mercati globali in rapida evoluzione. Siamo fiduciosi che queste decisioni contribuiranno in modo significativo al nostro successo futuro e alla nostra crescita aziendale".Contestualmente all'apertura della sede secondaria di Parigi, il CdA ha disposto ladella sede di Nizza, non più operativa.Le nuove sedi di Chevilly-Larue e India saranno operativee saranno guidate da risorse altamente qualificate.