Mondadori, sottoscritto nuovo finanziamento per 450 milioni

Mondadori

(Teleborsa) - Il Gruppoha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento per un importo complessivo di 450 milioni di euro di, scadenza 31 dicembre 2022.Il contratto,(Banca Popolare di Milano S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.) in sostituzione delle attuali linee di credito (2015-2020),rispetto a quelle applicabili al contratto di finanziamento in pool stipulato il 18 dicembre 2015, in termini di minori tassi di interesse e oneri accessori.Il margine iniziale delle nuove linee di credito - che si aggiunge all’Euribor di riferimento calcolato a zero floor - è pari a 120 bps (basis point), con una riduzione di circa 130 bps rispetto ai 250 bps attuali. Tale tasso potrà variare, su base annuale, in funzione dell’evoluzione del rapporto tra PFN (Posizione Finanziaria Netta) e EBITDA consolidati, tra un minimo di 95 bps e un massimo di 200 bps.Contestualmente all’erogazione del nuovo finanziamento, il Gruppo Mondadori provvederà al rimborso integrale entro la fine del 2017 del debito derivante dal contratto stipulato nel dicembre 2015, per complessivi 276,2 milioni di euro.