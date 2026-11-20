Piazza Affari: performance negativa per Mondadori
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo editoriale, che passa di mano con un calo del 2,69%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mondadori, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,848 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,92. Il peggioramento della società che opera nel settore dei media è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,818.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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