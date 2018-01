Tutti pazzi per i saldi, aumentano gli italiani che faranno acquisti

(Teleborsa) - Un momento attesissimo per tanti italiani che approfitteranno dei saldi per togliersi qualche sfizio in più. Con la crisi che fa ancora la parte del leone, del resto,- Per questo, è in aumento la percentuale di italiani che acquisteranno ai saldi invernali 2018 (61,4% contro i 58,5% dell'anno scorso), soprattutto per abbigliamento e calzature, mentre continua ad avanzare il commercio online. E' quanto emerge dall'indagine sugli acquisti degli italiani in occasione della prossima stagione dei saldi invernali 2018 realizzata da Confcommercio Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research.- Secondo lo studio compreranno più le(il 67,9% vs il 55,4% degli uomini), ma questi ultimi, soprattutto nel Nord Est, spenderanno leggermente di più delle donne, oltre 200 euro. Gli uomini preferiranno recarsi nei negozi di fiducia/ abituali al contrario delle donne che hanno intenzione di cercare il prezzo "più conveniente" presso altri negozi. Alta anche la percentuale degli acquisti online (15%), canale preferito soprattutto nelle regioni del Nord Italia. In generale, la quota degli italiani che hanno dichiarato di avere effettuato almeno una volta nel passato acquisti online, sale al 63,8% contro il 58,6% del 2017. "Tale tendenza - rileva la ricerca - potrebbe influire anche nelle scelte di effettuare acquisti in saldo online: il dato è confermato anche dalla diminuzione dei consumatori che ritengono che l'acquisto a saldo presso i punti di vendita tradizionali sia più conveniente (2,1% contro il 2,9% dello scorso anno)"