Tecnologia, cosa vedremo al CES di Las Vegas 2018

(Teleborsa) - Partirà domani per terminare il 12 gennaio il(CES), la più grande fiera della tecnologia al mondo che in passato svelò il primo videoregistratore, i primi cellulari e la Xbox di Microsoft.Tra le novità ci saranno gli smartphone pieghevoli, robottini per la casa e per l'ufficio, scooter che si piegano a metà e televisori ad altissima definizione. Da segnalare anche gli speaker intelligenti e la valigia autonoma che segue il proprietario evitando ostacoli lungo il percorso.Si tratta di una vetrina prestigiosa per nomi del calibro dimentre tra i grandi assenti c'èPresente anche quest'anno un nutrito numero di italiani insieme alle loro idee geniali a tenere alta la bandiera tricolore.