Cloudflare, problema della dashboard risolto: secondo down in poche settimane

Cloudflare

Amazon

CrowdStrike

Microsoft

(Teleborsa) - L'direlativo allae alle relative". Lo ha comunicato la società californiana, che questa mattina ha sperimentato il secondo down in poche settimane, rendendo irraggiungibili numerosi siti web su cui era comparsa la scritta "500 Internal Server Error". Cloudflare protegge e accelera siti web costituendo una sorta di scudo tra server e utenti, migliorando la sicurezza e le performance delle esperienze onlineSi tratta del, dopo che ilun'interruzione dell'infrastruttura web aveva impedito l'accesso a numerose piattaforme internet. In quell'occasione l'interruzione era stata causata da un file di configurazione generato automaticamente, progettato per gestire potenziali minacce alla sicurezza. L'azienda, la cui rete gestisce circa un quinto del traffico web, aveva spiegato che il file era diventato troppo grande e aveva mandato in crash il sistema software che gestisce il traffico per diversi servizi Cloudflare.Guardando alle recenti, si possono segnalare quella che ha riguardato AWS (l'unità di servizi cloud di), che è stata colpita da un'interruzione il 20 ottobre 2025 che ha interrotto le operazioni in diversi settori in tutto il mondo, e quella di, con un aggiornamento del software che ha innescato problemi per i clientiche hanno portato a interruzioni dei sistemi informatici globali per ore il 19 luglio 2024.