Milano
16:54
43.390
-0,42%
Nasdaq
16:54
25.556
-0,44%
Dow Jones
16:54
47.687
+0,27%
Londra
16:54
9.662
+0,21%
Francoforte
16:54
24.090
-0,30%
Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 17.10
Home Page
/
Notizie
/ New York: giornata depressa per Microsoft
New York: giornata depressa per Microsoft
10 dicembre 2025 - 16.10
Retrocede il
colosso informatico americano
, con un ribasso del 2,27%.
Titoli e Indici
Microsoft
-2,66%
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto