New York: scambi in positivo per Microsoft

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso informatico americano
, con una variazione percentuale del 2,25%.
Lo scenario su base settimanale di Microsoft
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario della società informatica di Redmond
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 483,3 USD. Prima resistenza a 490,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 478,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)