CES, eccellenze green italiane in mostra a Las Vegas

(Teleborsa) - L'Italia sfila al CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas , la fiera dell’hi-tech più importante dell’anno, con tre "Green Pride dell’Innovazione" della Fondazione UniVerde.Si tratta di(la mattonella che produce energia dai passi),(soluzione di etichettatura NFC per la tracciabilità dei prodotti e l’anticontraffazione) e(l’albero della vita che trasforma l’aria in acqua potabile grazie a pannelli fotovoltaici). Le tre startup innovative fanno parte del venture incubator internazionale di, a cui è stato recentemente riconosciuto, sempre dalla Fondazione UniVerde, il “Green Pride dell’Innovazione per il Turismo sostenibile”.I Green Pride, istituiti nel 2011, sono i riconoscimenti assegnati dalla Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, allo scopo di valorizzare le best practice italiane: ”Investire nella green economy crea nuove possibilità di lavoro legate all’innovazione e alla qualità – afferma– La nostra campagna Green Pride punta a far conoscere, sostenere e dare un riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del vecchio modello economico, basato sui combustibili fossili. Siamo orgogliosi della presenza di Clhub e delle 3 startup “Green Pride” al CES di Las Vegas. È la dimostrazione che si possono realizzare applicazioni creative per il giusto sviluppo del Paese, quello che punta alla sostenibilità ambientale e a una migliore qualità della vita. Il futuro del lavoro è proprio nei green jobs, ecco perché occorre sostenere queste startup innovative con obiettivi etici e ecologici”.