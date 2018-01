Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, comprendenti una cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza del Gruppo, nell’ambito del prossimo Piano di Impresa.Lo precisa l'Istituto di credito in relazione a recenti notizie di stampa, aggiungendo che "tali opzioni non modificano l’impegno di Intesa Sanpaolo alla distribuzione di 3,4 miliardi di euro di dividendi cash per l’esercizio 2017, che viene confermato".