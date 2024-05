Intesa Sanpaolo sale in Borsa, UBS e JPMorgan alzano target price

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Partenza positiva a Piazza Affari per, che venerdì ha rilasciato i dati del primo trimestre 2024. A spingere il titolo sono anche leda parte degli analisti. Tra gli altri,ha alzato il prezzo obiettivo aper azione (dai precedenti 4 euro) con rating confermato a "Overweight", mentreha incrementato aper azione (dai precedenti 4,20 euro) con raccomandazione "Buy".Migliora l'andamento del, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,516 e successiva a 3,542. Supporto a 3,49.