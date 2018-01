Finnair rafforza il lungo raggio

Finnair

(Teleborsa) -, il vettore finlandese giudicato dal World Airline Award come Miglior Compagnia del Nord Europa negli ultimi otto anni consecutivi, ha annunciato la, attiva dall'11 dicembre 2018 operata con un aeromobile E90 in orari che consentono collegamenti regolari alla rete asiatica di Finnair.L’anno appena iniziato riserva molte novità in casa Finnair, a cominciare dall’nella versione XWB di ultima generazioneNel 2018 la compagnia ha programmato inoltre una. La rotta per Osaka diventerà giornaliera durante la stagione invernale con due frequenze aggiuntive il martedì e il giovedì. Due ulteriori frequenze verranno aggiunte alla tratta di Hong Kong il venerdì e la domenica, per un totale di 12 voli settimanali. Inoltre, la rotta verso Delhi diventerà giornaliera durante la stagione invernale con l'aggiunta di un volo il mercoledì. L’orario del volo per Miami verrà modificato in modo da coincidere meglio con le altre partenze nordamericane di Finnair e con i suoi voli di collegamento con l'Europa. Ulteriori frequenze a corto raggio verranno aggiunte alle destinazioni di Finnair in Europa durante la stagione invernale. Una frequenza settimanale supplementare per i voli verso Malaga e Visby, due frequenze settimanali per Roma e un volo giornaliero nei giorni feriali verrà aggiunto a Rovaniemi nella Lapponia finlandese.Finnaired estenderà inoltre il periodo operativo su alcune delle rotte esistenti. Malta e Antalya continueranno a operare dalla stagione estiva 2018 fino al 9 dicembre. Le rotte per Edimburgo e Gazipasa saranno inoltre prorogate fino al 30 marzo 2019, rendendole nuove destinazioni annuali per Finnair.Quotata in borsa a Francoforte,