FS, CdA delibera strumenti di funding per il 2024

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Nicoletta Giadrossi, ha deliberato in data odierna nuove operazioni a medio/lungo termine, anche in forma di obbligazioni, per un importo complessivo massimo di 682,1 milioni di euro.Le eventuali emissioni obbligazionarie, a valere sul Programma EMTN quotato presso l’Irish Stock Exchange, saranno riservate agli Investitori Istituzionali.I proventi raccolti dalle suddette operazioni nel corso del 2024 saranno destinati a finanziare prevalentemente i fabbisogni per gli investimenti del Gruppo FS.