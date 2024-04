UNRAE: cresce il noleggio a lungo termine, +34% nel trimestre

(Teleborsa) - Ile fuoristrada nel primo trimestre dell'anno registra un forte incremento. Con un totale dinel periodo,L'analisi elaborata dall', sulla base dei dati di fonte Mit, relativi ai contratti del noleggio a lungo termine di durata superiore a 30 giorni, conferma la prevalenza dei(204.667 pari all'85,6%, +33,9%)(34.404 pari al 14,4%, +35,1%).Nel complesso delle Società, la quota prevalente riguarda. Seguono Dealer e Costruttori con il 3,6% (+47,5%) e le aziende del noleggio a breve termine con la stessa quota, ma in calo del 33,7% sul primo trimestre 2023. Le aziende che offrono modalità di noleggio a lungo termine scendono all'1,3% (-26,5%).LaLe vetture diesel sono le preferite delle aziende non automotive, con la quota maggiore dell'intero panorama (46,2%), mentre le auto a benzina hanno il primato fra le aziende del noleggio a breve termine. (40,6%). Seguono le ibride Hev per le quali la quota maggiore è contesa frae i privati (30,1%). Le ibride plug-in prevalgono tra le aziende di noleggio a breve (8,8%), seguite dai privati (7,8%) e da aziende non automotive (7,4%). Le elettriche pure (Bev) sono particolarmente utilizzate da dealer e costruttori (16,2%) e, a distanza, dai privati (5,8%). Presenti anche le vetture a gpl e metano, ma con quote inferiori o pari al 2% in tutti i canali.Le preferenze confermano al primo posto i SUV segmento C (quota 25,7%), merito soprattutto delle Aziende non automotive (26,6%) e dei Privati (24,9%), per i quali è la scelta preponderante. Al secondo posto si piazzano i SUV segmento B (quota 16,7%), utilizzatisoprattutto dalle aziende NBT (33,0%). Fra le Berline dei vari segmenti prevalgono quelle dei segmenti A (11,6%) e B (11,4%). Una buona quota conservano le tradizionali Station Wagon (12,1%), soprattutto grazie alle Aziende non automotive (14,2%).Il primo posto per numero di contratti spetta ancora allaseguita a distanza da Lazio (15,4%), Piemonte (7,9%) ed Emilia-Romagna (7,8%). La Lombardia presenta anche la quota più alta, fra tutte le regioni, di contratti stipulati da Aziende non automotive (87,8%). La Calabria, con il 36,7%, il Molise con il 34,9% e la Puglia con il 30,2% sono le regioni con la più alta quota di utilizzatori Privati. Il Trentino-Alto Adige si distingue per la quota maggioritaria che riguarda le aziende NBT (51,2%).I contratti stipulati nel trimestre relativi ad autovetture(il numero può includere più contratti sulla stessa autovettura), con la quota maggiore appannaggio delle Aziende non automotive (72,2%) seguite dai Privati (13,0%). In base all’alimentazione, il primo posto riguarda le vetture Ibride HEV (35,2%) seguite dalle Diesel (34,4%), dalle Benzina (16,4%) e dalle Ibride Plug-in (8,5%), con le Elettriche pure a quota 4,5%.