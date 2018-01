Agricoltura: ENEA presenta BoxXLand, primo prototipo vertical farm mobile

(Teleborsa) - ENEA ha realizzato “BoxXLand”, il primo prototipo di vertical farm mobile. Allestita in un container,. Facilmente trasportabile e impilabile,Al suo interno BoxXLand ha unper massimizzare la produttività e minimizzare gli sprechi. Con una produzione posta lungo due linee e su 4 piani, la fattoria mobile dispone di oltre 60 metri quadri di area coltivabile.Nonostante il suo modesto ingombro, può produrre 2.000 piante (es. lattuga, erbe aromatiche) per ogni ciclo di 3 settimane, cioè circa 32.000 piante/anno in qualsiasi punto del pianeta.Questo nuovissimo prodotto ha tutte le caratteristiche e le peculiarità per essere elemento di punta di una “” e delle imprese innovative che nella stessa operano.