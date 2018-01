Anas, protocollo con MiBACT per valorizzare scoperte archeologiche nei cantieri stradali

(Teleborsa) - Il binomio infrastrutture e archeologia e il potenziale che deriva dalla valorizzazione dei reperti portati alla luce durante i lavori sulle strade di Anas, sono al centro dell’innovativo, avvalendosi dell’Associazione ArcheoLog Onlus, costituita nel 2015 da Anas con l’obiettivo di riqualificare i reperti archeologici,, si legge in una nota dell'Anas., una presenza ingombrante che, annunciando un bene da tutelare,, ma anche soggetti istituzionali e attori pubblici e privati."Questo accordo – ha dichiarato il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti– contribuisce a rendere il. Il ritrovamento di un reperto non è più sinonimo di impedimento per il proseguimento dei lavori ma la scoperta di un patrimonio da condividere, dando all’infrastruttura il ruolo di connessione tra le comunità e di strumento per la conoscenza e la circolazione delle idee"."È una svolta per Anas rispetto al passato – ha sottolineato il Presidente di Anas,– l’obiettivo è di abbandonare la prassi della separatezza ed episodicità degli interventi, per sperimentare nuovi percorsi collaborativi e nuovi strumenti di programmazione strategica"