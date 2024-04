Incidenti stradali mortali, Purcaro (Dekra): “Numeri allarmanti. Urge diminuire i rischi sulle strade”

(Teleborsa) - “I dati forniti dall’Eurostat in merito aglinel 2022 nell’Ue, fotografano numeri allarmanti, con ben 20.653 decessi. Si osserva, infatti, un aumento del 4% rispetto al 2021. Nel 2022 nell’Ue, sono stati registrati in media 46 decessi per milione di abitanti dovuti ae solamente in Italia 54 decessi per milione di abitanti. Si tratta di numeri elevati di fronte ai quali urge mantenere alta l’attenzione promuovendo campagne di prevenzione efficaci e sanzioni adeguate . Ilrappresenta la giusta occasione per continuare a fare dei passi decisivi per migliorare questa tendenza che non possiamo tollerare sulle nostre strade”.Lo ha dichiarato, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia, in merito ai dati Eurostat sugli incidenti stradali mortali nel 2022.“DEKRA si impegna quotidianamente sui temi della sicurezza stradale, a tal proposito quest’anno, all’interno del Villaggio per la Terra, nello splendido scenario del Galoppatoio di Villa Borghese, a Roma, sarà allestito lo spazio “” di DEKRA di oltre 1000mq, pensato per studenti, ragazzi e famiglie ma anche aziende e stakeholder per parlare di sicurezza stradale, mobilità sostenibile e mobilità del futuro attraverso workshop e laboratori educativi”, ha aggiunto.