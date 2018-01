I futures USA segnalano un avvio debole per Wall Street

(Teleborsa) - Si preannuncia un avvio poco mosso per Wall Street dopoI future sui principali indici statunitensi viaggiano infatti in lieve calo, segno che gli investitori stanno optando per una pausa di riflessione anche seA due colori la macroeconomia: i sussidi alla disoccupazione sono scesi su livelli che non si vedevano dal 1973 mentre hanno deluso i numeri sui nuovi cantieri , in forte calo e al di sotto delle stime degli analisti.Non aiutano i: entro domani sera il Congresso dovrà approvare la legge di bilancio, pena la chiusura delle attività federali non essenziali.A mezz'ora dall'opening bell il derivato sull'S&P500 è piatto così come quello sul Dow Jones, i futures sul Nasdaq cedono invece lo 0,25%.