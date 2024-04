Debole la Borsa di New York, focus sulle trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a +0,06% sul, mentre, al contrario, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 5.011 punti. Leggermente negativo il(-0,57%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,21%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+0,65%),(+0,61%) e(+0,41%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,89%) e(-0,71%).Il presidente della Fed di Minneapolis, che quest'anno non voterà sulle decisioni sui tassi, ha dichiarato a Fox News che la banca centrale deve essere paziente tutto il tempo necessario prima di tagliare i tassi e la prima mossa potrebbe non avvenire fino al 2025.Al top tra i(+2,96%),(+1,86%),(+0,95%) e(+0,88%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,82%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,59%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,14%.Tra i(+1,65%),(+1,62%),(+1,59%) e(+1,54%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,78%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,55%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,34%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,79%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,5%)14:30: PIL, trimestrale (preced. 3,4%)14:30: Redditi personali, mensile (preced. 0,3%)14:30: Spese personali, mensile (preced. 0,8%).