Atlantia si prepara a rilanciare su Abertis

Atlantia

Abertis

Atlantia

Abertis

(Teleborsa) -sembra non voler rinunciare adSecondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano tedesco, Boersen Zeitung, la società italiana alzerà l'offerta su Abertis nel caso in cui quella della rivale ACS/Hochtief riceverà il via libera dalla Consob spagnola (Cnmv).Atlantia ha ricevuto il via libera dalla Comision Nacional del Mercado de Valores l'8 gennaio 2018.L'azienda attiva nel settore delle infrastrutture autostradali e aeroportuali si è offerta di pagare 16,5 euro per ogni azione Abertis mentre ACS/Hochtief 18,76 euro per azione.Prima di tutto si attende che l'Antitrust europeo si pronunci sull'OPAS di ACS/Hochtief, entro il 6 febbraio 2018, dopo di che entro un mese è atteso l'ok della Cnmv., mentrea Madrid avanza dello 0,59%.