Bomi Italia brinda al nuovo contratto commerciale in Cile

Bomi Italia

(Teleborsa) - Sbarca in CileS.p.A., la holding del Gruppo Bomi che è stata scelta come fornitore di servizio logistico dal clienteSpA.Il contratto pluriennale appena concluso sarà efficace a partire dal 26 Gennaio 2018 e, nelle stime del management, rappresenterebbe una crescita potenziale pari a circa il 25% del fatturato della controllata cilena, permettendo dunque alla stessa di dare maggior contributo al fatturato del Gruppo Bomi a partire dal 2018.“Siamo molto lieti che un importante player mondiale nel settore biomedicale come B Braun, abbia dato fiducia al Gruppo Bomi affidandoci la gestione logistica della divisione Medicale in Cile. Questo rappresenta un altro passo volto a consolidare il concetto di piattaforma logistica che stiamo portando avanti in Europa e nel Sud America, il cui obiettivo è quello di acquisire i principali clienti con una logica multi paese e continentale, seguendo l’approccio di autentica partnership”, ha dichiarato, Vice Presidente e Amministratore Delegato della società che opera nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute.