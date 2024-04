Circle, primario porto Mediterraneo rafforza scelta dei Port Community Services

Circle

(Teleborsa) -, PMI Innovativa a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, rende noto che un primario porto del Mediterraneo ha rafforzato la propria scelta dei Port Community Services proposti dal Gruppo mediante la firma di un nuovo contratto.Ilsupera 700 mila euro e ha una durata di 24 mesi circa.: "Siamo entusiasti dell’apprezzamento che i nostri Port Community Services per l’evoluzione delle procedure ferroviarie, intermodali e doganali riscontrano da parte degli operatori. Questo nuovo contratto è un’ulteriore conferma della bontà del percorso industriale Connect for Agile Growth al cui interno i Servizi Federativi Milos e i Port Community Services ricoprono un ruolo di grande valore".