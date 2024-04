Enertronica Santerno, contratto per revamping di power station da 1,2 milioni di euro

Enertronica Santerno

(Teleborsa) -, società quotata sull'Euronext Growth Milan, nell'ambito del programma di rilancio delle attività commerciali, ha firmato un, con primario Independent Power Producer italiano, per il revamping di power station complete, relative ad impianti fotovoltaici di tipologia utility scale installati in Italia meridionale.La sottoscrizione del contratto "conferma il ruolo particolarmente attivo della società nel settore del revamping attraverso la, che mette a disposizione una completa gamma di prodotti che consentono di ammodernare e rendere efficienti impianti fotovoltaici installati negli anni scorsi, indipendentemente dalla tipologia di inverter installato", si legge in una nota.L'importo della commessa, pari a circa, sarà di competenza dell'anno 2024.